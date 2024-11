Reichsbürger-Prozess: Staatsanwaltschaft fordert über zwei Jahre Haft

Im Prozess gegen den mutmaßlichen Reichsbürger aus Gorxheimertal, der sich laut Anklage an einem gewalttätigen Umsturz und der Entführung von Bundesgesundheitsminister Dr. Karl Lauterbach (SPD) beteiligen wollte, hat die Generalstaatsanwaltschaft am Donnerstag zwei Jahre und zehn Monate Haft beantragt. Der 62-Jährige habe sich an der Vorbereitung von Hochverrat beteiligt und sei auch der Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung schuldig, sagten die Anklagevertreter Annika Scherler und Dr. Tobias Wipplinger.