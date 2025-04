Weinheim. Papst Franziskus ist am Ostermontag verstorben. Anlässlich seiner Beisetzung findet am Samstag, 26. April auch in der Herz Jesu Kirche in Weinheim, neben der Stadthalle, ein Requiem statt, teilte Pfarrer Dr. Joachim Dauer mit. Beginn ist um 18 Uhr. Die Kirche befindet sich in der Ecke Bergstraße/Paulstraße in Weinheim. Zudem läuten die Glocken der Kirchen in der Erzdiözese Freiburg jeweils am kommenden Donnerstag, Freitag und Samstag um 12 Uhr und laden zum Gebet ein. (sig)