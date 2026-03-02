Bergstraßenhalle Retter in der Laudenbacher Brandnacht Wie geht es weiter mit dem ausgebrannten Gebäude? Viele offene Fragen, auch zur Ursache des Feuers. von Stephanie Kuntermann 02.03.2026 Merken Teilen Artikel teilen Facebook WhatsApp E-Mail Feedback Foto: Philipp Reimer Von außen wirkt die zerstörte Halle nahezu intakt. Weiterlesen mit Sie sind bereits Digital-Abonnent? Hier anmelden Monatsabo 0,99 € für 2 Monate Probe 8,99 € ab dem 3. Monat Monatlich kündbar Zugriff auf alle WNOZ-Plus Inhalte Monatsabo bestellen Jahresabo -33% 71,88 € im Jahr Statt 107,88 € nur 71,88 € Monatlich kündbar nach einem Jahr Zugriff auf alle WNOZ-Plus Inhalte Jahresabo bestellen Sicher und komfortabel bezahlen: