Bergstraßenhalle

Retter in der Laudenbacher Brandnacht

Wie geht es weiter mit dem ausgebrannten Gebäude? Viele offene Fragen, auch zur Ursache des Feuers.

Von außen wirkt die zerstörte Halle nahezu intakt. Foto: Philipp Reimer
Von außen wirkt die zerstörte Halle nahezu intakt.
Weiterlesen mit

Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier anmelden

Monatsabo

0,99 €

für 2 Monate Probe

  • 8,99 € ab dem 3. Monat

  • Monatlich kündbar

  • Zugriff auf alle WNOZ-Plus Inhalte

Monatsabo bestellen

Jahresabo

-33%

71,88 €

im Jahr

  • Statt 107,88 € nur 71,88 €

  • Monatlich kündbar nach einem Jahr

  • Zugriff auf alle WNOZ-Plus Inhalte

Jahresabo bestellen

Sicher und komfortabel bezahlen:

Zur Startseite
Großbrand in Bergstraßenhalle: Erste Hinweise auf Brandstiftung
Kriminalpolizei

Großbrand in Bergstraßenhalle: Erste Hinweise auf Brandstiftung

Nach dem verheerenden Feuer in der Laudenbacher Bergstraßenhalle verdichten sich Hinweise auf eine mögliche Straftat. Was mehrere unabhängige Quellen unserer Redaktion berichteten:

01.03.2026

Großbrand Bergstraßenhalle: Kommen jetzt Abriss und Neubau?
Der Tag danach

Großbrand Bergstraßenhalle: Kommen jetzt Abriss und Neubau?

Kaum sind die Flammen des verheerenden Feuers in der Sporthalle erloschen, da zeichnen sich am Sonntag bereits die Folgen für Laudenbach ab. Sie sind gravierend.

01.03.2026

Großbrand Laudenbacher Bergstraßenhalle: Erste Schätzung zum verheerenden Schaden
Feuerwehr (mit Video und Fotostrecke)

Großbrand Laudenbacher Bergstraßenhalle: Erste Schätzung zum verheerenden Schaden

Nach dem Großbrand in der Laudenbacher Bergstraßenhalle folgt die nächste, womöglich katastrophale Nachricht.

28.02.2026

Unwetter als Ursache für Hallendach-Einsturz vermutet
Dacheinsturz

Unwetter als Ursache für Hallendach-Einsturz vermutet

Verletzt wurde niemand. Die Halle eines Outlet-Marktes in Hainburg bleibt vorerst gesperrt.

28.07.2025

Laudenbach erhält Zuschuss von sechs Millionen Euro
Laudenbach

Laudenbach erhält Zuschuss von sechs Millionen Euro

So richtig daran geglaubt hatte niemand mehr in Zeiten von Sparbeschlüssen. Doch das Wunder ist geschehen. Laudenbach bekommt einen sehr hohen Bundeszuschuss für die Sanierung der Bergstraßenhalle.

13.03.2024