Revision zum Maskenprozess gegen Weinheimer Ärztin verworfen

Weinheim/Karlsruhe. Es hat lange gedauert. Aber jetzt hat das Oberlandesgericht (OLG) Karlsruhe das Urteil des Landgerichts Mannheim im sogenannten Maskenprozess gegen eine Ärztin aus Weinheim bestätigt. Die Frau war im Februar 2024 wegen des „Ausstellens unrichtiger Gesundheitszeugnisse“ in mehr als 4.300 Fällen zu einer zweijährigen Bewährungsstrafe verurteilt worden. Sie hatte die Atteste in der Coronazeit an jeden ausgestellt, der diese haben wollte, und dabei auf körperliche Untersuchungen verzichtet.