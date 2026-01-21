Bild
Nebel

Kreis Bergstraße: Sicht am Abend und Morgen wegen Nebel eingeschränkt

Der Deutsche Wetterdienst warnt bis Donnerstagvormittag vor Nebel im Kreis Bergstraße. Lokal kann die Sicht deutlich eingeschränkt sein.

Nebel (Symbolbild) Foto: Fritz Kopetzky
Nebel (Symbolbild)

Kreis Bergstraße. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat am Mittwochabend eine amtliche Warnung vor Nebel für den Kreis Bergstraße herausgegeben. Die Warnung gilt seit 18.30 Uhr und voraussichtlich bis Donnerstag, 11 Uhr.

Nach Angaben des DWD besteht die Gefahr starker Sichteinschränkungen, insbesondere in den Abend-, Nacht- und Morgenstunden. Verkehrsteilnehmer sollten sich auf stellenweise schlechte Sicht einstellen und ihre Fahrweise entsprechend anpassen.

Die Warnung wurde mit der niedrigsten Warnstufe (Stufe 1) ausgegeben. Dennoch kann Nebel vor allem auf Landstraßen und in Tallagen plötzlich auftreten. (tak)

