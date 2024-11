Rollstuhlfahrer kritisiert Weinheimer Freizeitbad Miramar

Barrierefreiheit und die Teilhabe von Menschen mit Handicap am öffentlichen Leben sind Themen, die in den vergangenen Jahren immer stärker in den Vordergrund gerückt sind. Dass in diesen Bereichen noch viel zu tun bleibt, zeigt das Beispiel von Justin Drescher aus Undenheim (Rheinland-Pfalz). Der 29-Jährige ärgert sich darüber, dass das Weinheimer Freizeitbad Miramar keine Ermäßigungen beim Eintritt für Schwerbehinderte gewährt und seiner Meinung nach auf Rollstuhlfahrer nur mangelhaft eingestellt sei.