Das Weinheimer Freizeitbad Miramar und seine Geschichte

Das Miramar in Weinheim ist weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannt und zieht Besucher aus einem weiten Umkreis an. Als Spaß- und Familienbad mit Therme und Saunen ist die Einrichtung direkt am Waidsee bei allen Generationen beliebt. Doch was viele nicht wissen: Konzipiert wurde das Miramar, das am 26. Oktober 1973 nach drei Jahren Bauzeit eröffnet wurde, als städtisches Schwimmbad. Ein Blick in die bewegte Geschichte des Miramar.