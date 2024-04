Egal ob Spaß oder Entspannung, für viele Menschen ist das Freizeitbad Miramar in Weinheim ein beliebtes Ausflugsziel. Das sorgt allerdings in Weinheim auch immer mal wieder für politischen Zündstoff, denn Besucher von außerhalb reisen vorwiegend mit dem Auto an und so ist die Parksituation im Ortsteil Waid ein Dauerbrenner im Gemeinderat. Doch auch, wenn viel über das Miramar in Weinheim geredet und diskutiert wird: Wetten, dass es auch für Weinheimer noch ein paar überraschende Fakten zum Freizeitbad gibt?