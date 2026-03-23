Oberbürgermeister in spe

Schlange bis raus auf die Straße: Leseransturm für WNOZ-Wahlforum in Weinheim

Früh aufstehen, anstehen, Tickets sichern: Das Interesse an der Podiumsdiskussion der Weinheimer Nachrichten ist riesig. Viele hoffen auf Orientierung und einen persönlichen Eindruck von den Bewerbern.

Nichtmal eine Stunde hat es gedauert, dann waren die 120 Karten für die Podiumsdiskussion in der Alten Druckerei vergeben. Foto: Melissa Richter
Nichtmal eine Stunde hat es gedauert, dann waren die 120 Karten für die Podiumsdiskussion in der Alten Druckerei vergeben.

Weinheim. Eine lange Schlange bis raus auf die Straße: Etliche Leser standen am Montag zur Vergabe für die exklusiven Tickets für die Podiumsdiskussion zur Oberbürgermeisterwahl im Verlagshaus in der Friedrichstraße an. Innerhalb der ersten Stunden waren 120 Karten für das WNOZ-Forum am Donnerstag, 16. April, vergriffen.

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Jürgen Weiß ist einer derjenigen, die schon kurz nach 9.30 Uhr im Kartenshop der DiesbachMedien standen, um Tickets zu ergattern. „Man hat schon einiges über die Kandidaten gelesen und gehört“, schildert der Leser. Das Wahlforum im April sei für ihn eine Chance, die Bewerber direkt im Vergleich zu sehen.

Renate Plaicher findet gut, „dass alle Kandidaten auf einmal auf der Bühne sind“. Die Leserin möchte an dem Abend einen ersten persönlichen Eindruck von den OB-Kandidaten bekommen. „Ich will sehen, ob sie sympathisch sind und gleichzeitig mit Wissen punkten können“, sagt Plaicher. Sie hofft, dass sie nach der Podiumsdiskussion weiß, wer der Richtige oder die Richtige für den Posten des Rathauschefs ist. „Oder dass sich zumindest für mich der Kreis einschränkt, wen ich wähle“, fügt die Leserin hinzu.

Manfred Rupp will die Veranstaltung in der Alten Druckerei gemeinsam mit seiner Partnerin besuchen. „Wir sind beide politikinteressiert, und ich wohne schon lange in Weinheim“, sagt er. Da er noch keinen Kandidaten für das OB-Amt kennt, will er das Forum nutzen, um sich eine Meinung zu bilden. „Dass wir zu zweit hingehen, finde ich gut – so kann man sich nach der Veranstaltung noch über die Antworten der Politiker austauschen“, findet er. Für Christiane Hein-Esser ist die Wirtschaft in Weinheim ein wichtiges Thema bei der Wahl. „Ich möchte zum Beispiel sehen, dass wir im Gewerbegebiet weiterkommen“, erklärt sie, während sie die zwei Karten in der Hand hält. Deswegen spielt für die Rentnerin auch eine Rolle, welcher Partei die Kandidaten angehören. Eine Leserin, die nicht ihren Namen nennen möchte, sagt: „Wir wollen natürlich wissen, wer Oberbürgermeister in Weinheim werden will. Jetzt sind es sechs Kandidaten – es kamen immer mehr Bewerber dazu.“ Das Forum sei für sie die Chance, sich einen geordneten Überblick für die Wahl im Mai zu verschaffen.

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