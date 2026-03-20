WNOZ-Forum: Auf Tuchfühlung mit den OB-Kandidaten
Was treibt die Kandidierenden bei der OB-Wahl in Weinheim an? Welche Schwerpunkte wollen sie setzen? Diesen Fragen geht die Redaktion beim WNOZ-Forum zur OB-Wahl am 16. April nach. Kostenlose Tickets gibt es ab Montag exklusiv für Abonnenten.
Weinheim. Am 3. Mai wird in Weinheim ein neuer Oberbürgermeister oder eine neue Oberbürgermeisterin gewählt. Wer sind die Kandidaten? Was treibt sie an? Welche Schwerpunkte wollen sie setzen? Diesen Fragen geht die Redaktion beim WNOZ-Forum zur Oberbürgermeisterwahl am Donnerstag, 16. April, ab 19 Uhr (Einlass ab 18.15 Uhr) in der „Alten Druckerei“ nach.
Tickets exklusiv für Abonnenten
Tickets für die Podiumsdiskussion gibt es exklusiv für WNOZ-Abonnenten ab Montag, 23. März, um 9.30 Uhr kostenlos im Kartenshop in der Friedrichstraße 24 in Weinheim. Pro Abonnent können – solange der Vorrat reicht – zwei Tickets ausgegeben werden. Reservierungen online oder telefonisch sind nicht möglich.
Die Redaktion möchte beim WNOZ-Forum zur Oberbürgermeisterwahl dafür sorgen, dass die Besucher gewissermaßen auf Tuchfühlung mit den Bewerbern gehen können. Neben einer Fülle von Informationen sollen deshalb auch unterhaltsame und interaktive Elemente den Abend prägen. Fragen des Moderationsteams gehören natürlich dazu, aber auch das Publikum wird zu Wort kommen.
Das Ziel ist klar: Beim WNOZ-Forum sollen sich die Bürger eine Meinung bilden, wer aus ihrer Sicht Nachfolger oder Nachfolgerin von Amtsinhaber Manuel Just werden soll, der am 1. Mai als neuer Landrat des Rhein-Neckar-Kreises vereidigt wird.