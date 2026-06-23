Schmerzen statt Kindheit: Spendenaufruf für Enny (5) aus Weinheim
Enny aus Weinheim ist erst fünf Jahre alt und muss doch schon viel aushalten. Ihre Eltern starten einen Spendenaufruf und hoffen nun auf Hilfe für ihre kleine Tochter.
Weinheim. Die fünfjährige Enny aus Weinheim leidet an schwerer Juveniler Idiopathischer Arthritis, kurz „JIA“. Aktuell sind acht ihrer Gelenke von der chronischen Erzündung betroffen. Anstatt unbeschwert zu spielen, gehören Schmerzen für sie zum Alltag. Ihr Vater Torsten Katzenmeier hat nun auf der Internetseite „GoFundMe“ einen Spendenaufruf für seine Tochter gestartet.
„Wir möchten Enny zusätzlich spezialisierten privatärztlichen Untersuchungen und innovativen Therapien zuführen“, schreibt er im Spendenaufruf und fügt hinzu: „Viele Rücklagen, die wir als Familie hatten, sind bereits aufgebraucht. Wir möchten nicht, dass Ennys Chance auf schmerzfreie Gelenke und eine glückliche Kindheit am Geld scheitert.“ Deshalb bitten Ennys Eltern um 5.500 Euro.
Enny habe einen Behinderungsgrad von 50 mit Merkzeichen G und Pflegegrad 2. Die Eltern berichten von vielen Arztterminen, Therapien und Besuchen bei Spezialisten. Um die Kosten zu tragen, arbeiten die Eltern in insgesamt vier Jobs.
Wer sich an der Spendenaktion beteiligen und Enny eine möglichst unbeschwerte Kindheit ermöglicheb will, gelangt über diesen Link zum Spendenaufruf.