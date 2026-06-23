Spendenaufruf für Ingo Dörsam löst große Solidaritätswelle aus

Fürth/Wald-Michelbach. Eine riesengroße Solidaritätswelle hat der Spendenaufruf der drei Vereine SV Lörzenbach, SG Wald-Michelbach und FC Fürth für den Fußballer Ingo Dörsam ausgelöst, der bei einem dramatischen Arbeitsunfall so schwer verletzt wurde, dass er nun querschnittsgelähmt ist. Die Verantwortlichen der Clubs zeigten sich überwältigt von der Anteilnahme, die sich vom Odenwald über die Bergstraße bis ins Ried hineinzieht.

„Unser Freund und Mannschaftskollege Ingo Dörsam hat durch einen schweren Arbeitsunfall einen schweren Schicksalsschlag erlitten. Gemeinsam möchten wir ihn und seine Familie in dieser schwierigen Zeit unterstützen. Jeder Beitrag – egal in welcher Höhe – hilft und zeigt Ingo, dass er nicht alleine ist“, erklären die drei Vereine in ihrem Spendenaufruf.

Über 200 Spenden am ersten Tag

Schon am ersten Tag gingen über 200 Spenden ein, sodass hier bereits die Zehntausend-Euro-Marke geknackt wurde. Und die Spendenbereitschaft hielt über das Wochenende an, sodass der Betrag inzwischen schon mehr als vervierfacht werden konnte. Nach Stand am Dienstagmorgen waren bereits über 400 Spenden eingegangen.

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„Die bisherige Resonanz und die große Beteiligung der Fußball-Community, aber auch weit darüber hinaus, gibt einem in der aktuell doch nicht immer einfachen Zeit, in der man manchmal den Eindruck hat, dass jeder nur nach sich selbst schaut, ein schönes Gefühl und zeigt, dass Gemeinschaft und Solidarität in unserer Gesellschaft doch weiterhin fest verankert sind. Dass unsere Vereine und deren Mitglieder und Verantwortliche hier so gut zusammenarbeiten, macht uns stolz. Neben der finanziellen Hilfe hoffen wir sehr, dass Ingo und seine Familie auch auf diesem Weg noch einmal gezeigt bekommen, dass wir bei ihnen sind und Ingo den Weg nicht allein gehen muss“, erklären die Initiatoren dieser Spendenaktion.

Sie hoffen nun, dass sich die Hilfsbereitschaft weiterhin fortsetzt, denn auf die Familie Dörsam werden noch hohe Kosten zukommen, schließlich muss die Wohnung von des 29-Jährigen vollständig auf seine neuen Bedürfnisse umgerüstet werden, und nicht zuletzt hierfür soll die Unterstützung der Vereine eingesetzt werden.

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