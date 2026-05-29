Kriminalität

Schriesheim: Trickdiebe stehlen Halskette

„Umarmung zum Dank“ heißt die Masche, mit der unbekannte Täter jetzt zuschlugen.

Die Polizei sucht jetzt Zeugen für einen Trickdiebstahl. Foto: Marco Schilling
Die Polizei sucht jetzt Zeugen für einen Trickdiebstahl.
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