Diebe stehlen Gartenwerkzeuge in Schriesheim

Am Montag haben bislang unbekannte Täter im Zeitraum zwischen 8.45 Uhr und 9.50 Uhr diverses Gartenwerkzeug aus einem Transporter einer Gartenbaufirma in Schriesheim entwendet. Der Transporter war zum Entladen von Werkzeug und Baumaterialien vor einem Anwesen in der Zehntbergstraße geparkt, heißt es in einer Pressemitteilung der Polizei.