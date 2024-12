So schön war der Weihnachtsmarkt in der Weinheimer Weststadt

Weinheim leuchtet in vielen Farben, doch das Herz von Blütenprinzessin Danielle I. „schlägt pink“. Kein Wunder also, dass ihre Wahl bei der Prämierung der schönsten Hütte auf dem Weststädter Weihnachtsmarkt auf die „Hüttengaudi“ fiel. Beim „Hot Aperol“ von Samira Adler und Thomas Fischer am Ausschank schmolz die Hoheit dahin. Dabei waren die Temperaturen knapp über dem Gefrierpunkt eher frostig. Perfektes Weihnachtsmarktwetter, das den Standbetreibern in der Weststadt viele Gäste bescherte.