Nachgefragt bei den Longhorns Weinheim: Wie funktioniert American Football?

Es ist Anfang September, die "Regular Season" in der amerikanischen Football-Liga (NFL) startet wieder. Es gibt also kaum einen besseren Einstieg für Neulinge in den Sport. Auf den ersten Blick wirkt das Spielgeschehen im American Football aber undurchsichtig: Ständige Unterbrechungen, immer wieder wird von "Offense" und "Defense" geredet, viel Gerangel und auf einmal fällt auch noch der Begriff "Special Teams". Da sind, besonders am Anfang, Fragezeichen vorprogrammiert.