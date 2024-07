Diese Nachricht schlägt bei den American Football Fans ein: Die Absage des jüngsten Oberliga-Spiels in Schwäbisch Gmünd ist für die TSG Weinheim Longhorns gleichbedeutend mit dem Zwangsabstieg in die zwei Klassen tiefer angesiedelte Bezirksliga. Wir fragten bei Abteilungsleiter Oliver König nach den Gründen für diesen sportlichen Tiefschlag.

Oliver König: In der vergangenen Saison war es noch so, dass wir ein Spiel hätten absagen können, die Partie wäre 0:36 gewertet worden und erst bei der zweiten Spielabsage hätte der Abstieg gedroht. In diesem Jahr wurde die Regel geändert. Wir hätten trotz der Spielabsage ein Freundschaftsspiel machen müssen, hatten aber die Spieler dazu nicht. Zudem hätten wir für jeden fehlenden Spieler eine Geldstrafe zahlen müssen. Das wollten wir den 15 zur Verfügung stehenden Akteuren für diesen Spieltag nicht zumuten und haben deshalb abgesagt. Auch mit dem Hintergrund, dass das erst der Anfang von vier Spielen hintereinander gewesen wäre, an dem sich an unserer Personallage nicht viel geändert hätte.