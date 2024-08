Die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (rnv) modernisiert in der Zeit von Dienstag, 27. August, ab etwa 9 Uhr, bis Dienstag, 3. September, den Bahnübergang im Bereich der Friedrich-Vogler-Straße in Weinheim. In der besagten Zeit wird hierfür der Bahnübergang gesperrt und der Verkehr muss umgeleitet werden.