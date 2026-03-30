Stadtwerke Weinheim: Einschränkungen im Kundenservice
Das Kundenzentrum der Stadtwerke Weinheim muss wegen einer Systemumstellung diese Woche die Öffnungszeiten anpassen. Auch der Kundenservice wird kurzzeitig eingeschränkt.
Weinheim. Das Kundenzentrum und die Kasse der Stadtwerke Weinheim sind am Dienstag, 31. März ab 13 Uhr und Mittwoch, 01. April ganztägig geschlossen. Dies teilten die Stadtwerke in einer Pressemitteilung mit. Grund für die Einschränkung ist eine technischen Systemumstellung. Zudem wird auch das Kundenportal der Stadtwerke in diesen Zeiträumen nicht erreichbar sein.
Die telefonische Erreichbarkeit unter der Service-Rufnummer 06201 106301 bleibt weiterhin gewährleistet.
Während der Umstellung können nur Anliegen bearbeitet werden, die keinen direkten Zugriff auf das Kundensystem der Stadtwerke erfordern. Anfragen werden selbstverständlich trotzdem entgegen genommen und schnellstmöglich bearbeitet. (sig)