Starkregen, Gewitter und Hagel erwartet

In Baden-Württemberg werden am Mittwoch schwere Unwetter erwartet. Nach Angaben des Deutschen Wetterdiensts (DWD) könne es im Tagesverlauf vielerorts blitzen, donnern und sehr nass werden. Demnach ziehen im Süden bereits am Vormittag Wolken und einzelne Schauer auf. Im Norden bleibt es anfangs noch heiter bis sonnig.