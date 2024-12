Stau nach Unfall auf der A5 zwischen Hirschberg und Weinheim

Aktuell kommt es auf der BAB 5 auf Höhe Leutershausen in Fahrtrichtung Darmstadt zu einem Einsatz von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst. Wie das Polizeipräsidium in Mannheim mitteilt, ist hierfür ein Unfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen die Ursache. Zur Unfallursache sowie zu verletzten Personen könne aktuell noch keine Aussage getroffen werden. Ein entsprechender Stau zieht sich am Donnerstagmittag auf einer Länge von zwei Kilometern.