Rehkitzrettung Weinheim und Umgebung Finalist für "Tierschutz-Oscar"

Die Rehkitzrettung Weinheim und Umgebung ist für den Publikumspreis des Deutschen Tierschutzbundes nominiert. Und nicht nur das: Die Alltagshelden, die vor allem in der Brut- und Setzzeit aktiv sind und Felder nach Babytieren absuchen, sind sogar unter den fünf Finalisten. Dabei haben sich die Weinheimer bei der Jury rund um den Tierschutzbund-Präsidenten Thomas Schröder gegen über 500 Einrichtungen durchgesetzt. Da es sich beim Deutschen Tierschutzbund um den größten Verein handelt, der sich dem Wohl von Lebewesen verschrieben hat, stellt die Auszeichnung die wichtigste ihrer Art dar. Sie ist quasi der "Tierschutz-Oscar". Der Gewinner mit den meisten Stimmen wird am 22. November in Berlin im Rahmen einer feierlichen Gala mit dem mit 3000 Euro dotierten Publikumspreis geehrt.