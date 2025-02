Historie

Tony Marshall und die Luppert-Bauten: Wie der Schlagerstar in Weinheim investierte

Schlagersänger Tony Marshall half 1975, ein großes Bauprojekt in Weinheim zu retten. Heute erinnert sich kaum noch jemand an seinen Einsatz für die Luppert-Bauten. Wie der Star zum Investor wurde und welche Entwicklungen Weinheim in den letzten 50 Jahren geprägt haben.