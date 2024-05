Tony Bauer steigt bei «Let's Dance» aus

In der Show am Freitagabend werde er sich aber «mit seinem Magic Moment, den er außer Konkurrenz performen wird» von der Show verabschieden, hieß es auf dem «Let's Dance»- Instagram-Account. Beim Magic Moment gilt es, einen besonderen Moment der eigenen Lebensgeschichte zu vertanzen.

Für Tony und Anastasia kehren Ann-Kathrin Bendixen und Valentin Lusin zurück, die am vergangenen Freitag ausgeschieden waren. Die beiden werden am Freitagabend Ann-Kathrins Magic Moment zeigen, sowie für Tony beim «Battle «Boogie Woogie»» einspringen, wie es hieß.

Bendixen, Motorrad-Weltreisende und Influencerin, sagte in einem Video, das am Donnerstagabend in ihrer Instagram-Story zu sehen war: «Ích steh komplett unter Schock. Ich weiß gar nicht, wie das gehen soll - wie soll man sich jetzt innerhalb von drei Stunden oder so zwei Tänze merken? - Ich kämpf' weiter!» Und: Tony hätte sie das Finale und den Sieg gegönnt.