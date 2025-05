Tritte gegen Personen und Hund in Weinheim - Prozess am Landgericht startet 

Weinheim/Mannheim. Ein Mann soll mehrfach andere Personen und einen Hund in Weinheim getreten haben - und muss sich deshalb ab Mittwoch, 14. Mai (9 Uhr), vor dem Landgericht Mannheim verantworten.



Dem 1977 geborenen Mann wird nach Angaben des Landgerichts vorgeworfen, am frühen Nachmittag des 14. November 2023 grundlos einen älteren Mann am Hauptbahnhof Weinheim zu Boden geworfen und ihm in den Bauch getreten zu haben.