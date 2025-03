Alexander Sichau aus Weinheim tüftelt Bluetooth-Technik in Oldtimer-Autoradios

Weinheim. Es war ein Symbol für Luxus, technische Raffinesse und feine Ingenieurskunst: das „Becker Mexico“. 1953 stellte die deutsche Firma Becker dieses Premium-Autoradio vor – ein Meilenstein in der Geschichte des Car-HiFi. Jahrzehntelang zählte es zur ersten Wahl in der automobilen Oberklasse, sendete schon auf UKW-Frequenz und fand seinen Platz in edlen Mercedes-Benz, Porsches und anderen luxuriösen Fahrzeugen. Für viele galt es als das fortschrittlichste und berühmteste Autoradio seiner Zeit.