Spendenaufruf nach Großbrand

Turniersaison in Gefahr: Laudenbacher Kunstradfahrer verlieren Heimat

Die Radgemeinschaft Laudenbach verliert durch den Brand der Bergstraßenhalle ihr gesamtes Radlager, auch die laufende Wettkampfsaison scheint vor dem Aus zu stehen. Nun haben sie einen Spendenaufruf gestartet.

Für die Kinder und Jugendlichen der Radgemeinschaft Laudenbach ist die Fortsetzung der aktuellen Saison ohne Räder nicht möglich. Foto: GoFundMe
Für die Kinder und Jugendlichen der Radgemeinschaft Laudenbach ist die Fortsetzung der aktuellen Saison ohne Räder nicht möglich.

Laudenbach. Nach dem Brand der Bergstraßenhalle hat Silke Risse von der Radgemeinschaft Laudenbach einen Spendenaufruf gestartet. Dies teilte eine Mitarbeiterin der Plattform GoFundMe in einer Pressemitteilung mit. Die begeisterten Kunstradfahrer haben mit der Halle einen Ort des Trainings, der Gemeinschaft und der sportlichen Heimat verloren. Noch wenige Stunden vor dem Unglück am Samstag, 28. Februar, hatten die Sportler in der Bergstraßenhalle im Rahmen des Kadertrainings an ihren Wettkampfprogrammen gefeilt und trainiert. Damals hatte noch niemand geahnt, dass es die vorerst letzten Trainingsstunden in Laudenbach sein würden.

Neben ihrer Trainingsstätte verlor die Radgemeinschaft auch ihr komplettes Radlager und den Ort ihres Vereinslebens. Das trifft sie besonders jetzt sehr hart, da sich mehrere Sportler mitten in der Turniersaison von überregionalen Wettkämpfen bis hin zu Meisterschaften befinden. Ohne die Räder ist die Saison für das Team nun beendet.

Der Verein fördert Kinder und Jugendliche in Laudenbach. Foto: GoFundMe
Der Verein fördert Kinder und Jugendliche in Laudenbach.

Der Verein sieht sich vor einer enormen finanziellen Herausforderung und bittet um Unterstützung. Wie Silke Risse im Spendenaufruf mitteilt, trägt jeder Betrag zur Anschaffung neuer Kunsträder, Trainingsmaterial sowie Sportausrüstung bei und bringt die Kinder und Jugendlichen der Radgemeinschaft einen Schritt näher zurück in den Trainingsalltag.

Von den angestrebten 11.000 Euro wurden bereits 2.160 Euro erreicht. Zur Spendenkampagne geht es hier.

