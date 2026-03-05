Turniersaison in Gefahr: Laudenbacher Kunstradfahrer verlieren Heimat

Laudenbach. Nach dem Brand der Bergstraßenhalle hat Silke Risse von der Radgemeinschaft Laudenbach einen Spendenaufruf gestartet. Dies teilte eine Mitarbeiterin der Plattform GoFundMe in einer Pressemitteilung mit. Die begeisterten Kunstradfahrer haben mit der Halle einen Ort des Trainings, der Gemeinschaft und der sportlichen Heimat verloren. Noch wenige Stunden vor dem Unglück am Samstag, 28. Februar, hatten die Sportler in der Bergstraßenhalle im Rahmen des Kadertrainings an ihren Wettkampfprogrammen gefeilt und trainiert. Damals hatte noch niemand geahnt, dass es die vorerst letzten Trainingsstunden in Laudenbach sein würden.

WNOZ WhatsApp-Kanal Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal. Zum Kanal Impressum

Neben ihrer Trainingsstätte verlor die Radgemeinschaft auch ihr komplettes Radlager und den Ort ihres Vereinslebens. Das trifft sie besonders jetzt sehr hart, da sich mehrere Sportler mitten in der Turniersaison von überregionalen Wettkämpfen bis hin zu Meisterschaften befinden. Ohne die Räder ist die Saison für das Team nun beendet.

Foto: GoFundMe Der Verein fördert Kinder und Jugendliche in Laudenbach.

Der Verein sieht sich vor einer enormen finanziellen Herausforderung und bittet um Unterstützung. Wie Silke Risse im Spendenaufruf mitteilt, trägt jeder Betrag zur Anschaffung neuer Kunsträder, Trainingsmaterial sowie Sportausrüstung bei und bringt die Kinder und Jugendlichen der Radgemeinschaft einen Schritt näher zurück in den Trainingsalltag.