Um welche Themen muss sich ein neuer OB in Weinheim kümmern?
Bezahlbarer Wohnraum, Klimaneutralität oder Belebung der Innenstadt: Welche Themen muss ein neuer Oberbürgermeister oder eine neue Oberbürgermeisterin angehen? Ihre Meinung ist gefragt.
Weinheim. Am 3. Mai wird ein neuer Oberbürgermeister in der Zweiburgenstadt gewählt. Wir wollen von Ihnen wissen, welche Themen ein neues Stadtoberhaupt besonders dringend angehen muss. Insgesamt können drei Antworten angekreuzt werden. Im Kommentarfeld können Sie Ihre Wahl begründen. Hierfür klicken Sie bitte auf „Kommentare lesen“, dann können Sie einen Kommentar schreiben und hinzufügen. Die Teilnahme ist nur einmal möglich.