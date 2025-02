Weinheim. Diese Bundestagswahl ist anders – nicht nur wegen des vorgezogenen Wahltermins am 23. Februar, sondern auch wegen der angespannten politischen und wirtschaftlichen Lage. Für viele Weinheimer ist klar: Diesmal zählt jede Stimme. Die Hoffnung auf eine bessere Regierung ist groß, Nicht-Wählen für die meisten keine Option. WNOZ hat nachgefragt: Was erwarten die Bürger von der neuen Regierung, und was lief zuletzt schief?