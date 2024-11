Unfall auf der BAB 5:  60.000 Euro Sachschaden

Es krachte gewaltig am Freitagnachmittag gegen 15.10 Uhr auf der BAB 5 zwischen Hemsbach und dem Kreuz Weinheim. Insgesamt fünf Fahrzeuge kollidierten miteinander. Glücklicherweise wurde durch den Auffahrunfall keiner der Fahrzeuginsassen verletzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Abschleppmaßnahmen musste der linke Fahrstreifen gesperrt werden, um den Verkehr an der Unfallstelle vorbeizuleiten. Wie die Polizei mitteilt, ergaben sich dadurch allerdings keine nennenswerten Verkehrsbeeinträchtigungen. Die Unfallstelle war um 16.30 Uhr wieder vollständig geräumt und konnte danach wieder für den Verkehr freigegeben werden. An den fünf Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von rund 60.000 Euro.