Blaulicht

Unfall auf Weinheimer Westtangente mit drei Fahrzeugen - Straße gesperrt

Autofahrer sollten den Bereich weiträumig umfahren. Es kommt zu Staus im Stadtgebiet.

Auf der Westtangente kommt es zwischen der Kreuzung Viernheimer Straße und dem Saukopftunnel zum Stau. Grund ist ein Unfall, bei dem drei Fahrzeuge beteiligt waren. Foto: Melissa Richter
Auf der Westtangente kommt es zwischen der Kreuzung Viernheimer Straße und dem Saukopftunnel zum Stau. Grund ist ein Unfall, bei dem drei Fahrzeuge beteiligt waren.
Bitte warten Sie während wir den Zugang überprüfen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Stau nach Unfall zwischen Auto und Lastwagen auf B31
Straßensperrung

Stau nach Unfall zwischen Auto und Lastwagen auf B31

Der Feierabendverkehr rollt gerade an, dann kracht es auf einer wichtigen Bundesstraße am Bodensee. Autofahrer müssen mit Verzögerungen rechnen. Was ihnen geraten wird.

27.08.2025

A5 nach Unfall teilweise gesperrt
Verkehr

A5 nach Unfall teilweise gesperrt

Zwischen mehreren Fahrzeugen kommt es auf der Autobahn 5 zu einem Unfall. Autofahrer sollen den Unfallort umfahren.

26.08.2025

Langer Stau nach schwerem Unfall auf A5
Kronau

Langer Stau nach schwerem Unfall auf A5

Ein schwerer Unfall in der Nähe von Kronau ereignet sich am Mittag. Die teilweise Sperrung soll noch bis in den Abend andauern.

22.05.2025

Weinheim: Unfall an Westtangente - Notruf von Auto abgesetzt
Blaulicht

Weinheim: Unfall an Westtangente - Notruf von Auto abgesetzt

Bei einem Unfall an der Westtangente am Dienstagabend wurde eine Person verletzt. Der Notruf wurde durch das E-Call-System eines Unfallfahrzeugs abgesetzt.

23.04.2025

Öl ausgelaufen: Mega-Stau auf der Westtangente in Weinheim
Weinheim

Öl ausgelaufen: Mega-Stau auf der Westtangente in Weinheim

Viele Autofahrer stehen am Freitagmittag auf der Westtangente im Stau.

19.07.2024