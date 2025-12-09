Blaulicht Unfall auf Weinheimer Westtangente mit drei Fahrzeugen - Straße gesperrt Autofahrer sollten den Bereich weiträumig umfahren. Es kommt zu Staus im Stadtgebiet. von Gabriel Schwab 09.12.2025 Merken Teilen Artikel teilen Facebook WhatsApp E-Mail Feedback Foto: Melissa Richter Auf der Westtangente kommt es zwischen der Kreuzung Viernheimer Straße und dem Saukopftunnel zum Stau. Grund ist ein Unfall, bei dem drei Fahrzeuge beteiligt waren. Bitte warten Sie während wir den Zugang überprüfen. Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns. Zur Startseite Ähnliche Artikel Straßensperrung Stau nach Unfall zwischen Auto und Lastwagen auf B31 Der Feierabendverkehr rollt gerade an, dann kracht es auf einer wichtigen Bundesstraße am Bodensee. Autofahrer müssen mit Verzögerungen rechnen. Was ihnen geraten wird. 27.08.2025 Verkehr A5 nach Unfall teilweise gesperrt Zwischen mehreren Fahrzeugen kommt es auf der Autobahn 5 zu einem Unfall. Autofahrer sollen den Unfallort umfahren. 26.08.2025 Kronau Langer Stau nach schwerem Unfall auf A5 Ein schwerer Unfall in der Nähe von Kronau ereignet sich am Mittag. Die teilweise Sperrung soll noch bis in den Abend andauern. 22.05.2025 Blaulicht Weinheim: Unfall an Westtangente - Notruf von Auto abgesetzt Bei einem Unfall an der Westtangente am Dienstagabend wurde eine Person verletzt. Der Notruf wurde durch das E-Call-System eines Unfallfahrzeugs abgesetzt. 23.04.2025 Weinheim Öl ausgelaufen: Mega-Stau auf der Westtangente in Weinheim Viele Autofahrer stehen am Freitagmittag auf der Westtangente im Stau. 19.07.2024