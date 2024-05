Unfall mit Linienbus in Weinheim

Am Dienstag gegen 11.30 Uhr hat sich in der Ahornstraße in der Weinheimer Weststadt ein Unfall ereignet, an dem drei Fahrzeuge unmittelbar beteiligt waren. Durch den Zusammenstoß wurde ein Pkw zudem auf ein weiteres Auto geschoben, das auf einem Stellplatz geparkt war. Auch ein Bus der Linie 634 war in das Unfallgeschehen involviert.