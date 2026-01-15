Staugefahr Unfall zwischen zwei Pkw in der Muckensturmer Straße in Weinheim Aktuell läuft die Unfallaufnahme. Autofahrer sollten den Bereich umfahren. 15.01.2026 Merken Teilen Artikel teilen Facebook WhatsApp E-Mail Feedback Foto: Sascha Lotz In der Muckensturmer Straße hat sich an der Auffahrt zur B3 ein Unfall ereignet. Bitte warten Sie während wir den Zugang überprüfen. Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns. Zur Startseite Ähnliche Artikel Unfall in Dortmund-Derne ICE prallt gegen Auto auf Bahnübergang - Schranke umfahren? Der Wagen eines 75-Jährigen wird auf einem Bahnübergang von einem Zug erfasst. Der Autofahrer soll versucht haben, eine Halbschranke zu umfahren. Er konnte noch aussteigen, wurde aber verletzt. 24.12.2025 Autofahrer verletzt Heddesheim: Unfall zwischen Traktor und Pkw Ein Auto und ein Traktor sind bei Heddesheim zusammengestoßen. Der Autofahrer wurde verletzt, die Strecke war zeitweise halbseitig gesperrt. 23.04.2025 Blaulicht Weinheim: Unfall an Auffahrt zur B3 Ein Auto ist im Graben gelandet. Die Ausfahrt Weinheim-Lützelsachsen auf der B3 war während der Unfallaufnahme voll gesperrt. 20.01.2025 Verkehrsmeldungen Lkw kracht in Pkw: Schwerer Unfall auf der BAB 6 bei Wiesloch/Rauenberg Aktuell kommt es zu Verkehrsbehinderungen auf der BAB 6 bei Wiesloch/Rauenberg. Die Einsatzkräfte sind noch am Unfallort. 20.03.2024 Unfall Schwerer Unfall auf B 38 bei Mörlenbach Update: Die Bundesstraße 38 zwischen dem Abzweig nach Reisen und dem Saukopftunnel ist derzeit noch in beiden Richtungen gesperrt. 02.08.2023