Unfallflucht auf Supermarktparkplatz in Weinheim

Am Dienstag, 15. Oktober, hat sich auf dem Lidl-Parkplatz in der Mannheimer Straße in Weinheim ein Unfall ereignet. Der unbekannte Verursacher verließ die Unfallörtlichkeit danach, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Wie die Polizei berichtet, bemerkte die 73-jährige VW-Fahrerin die Schäden an ihrem Auto, als den Parkplatz wieder verlassen wollte. Der Gesamtsachschaden beträgt etwa 3.500 Euro. Laut Angaben der Polizei soll sich der Unfall wohl zwischen 9 und 9.30 Uhr ereignet haben.