Unwetter über Region: Blitz schlägt in Weinheimer Weststadt ein

Schwere Gewitter haben die Region am Dienstagabend heimgesucht – und auch vor der badischen Bergstraße und Südhessen nicht Halt gemacht. In Weinheim etwa schlug der Blitz ab 22 Uhr gleich mehrfach ein. Laut der Blitzortung des Portals Kachelmannwetter gab es um 22.04 Uhr einen Einschlag der in der Birkenstraße in der Weststadt. Demnach hatte der Erdblitz eine Stärke von 72 Kiloampere. Zum Vergleich: Die Stromstärke einer 230-Volt-Steckdose beträgt bis zu 16 Ampere. Vereinzelt berichteten Anwohner in den sozialen Medien von temporären Stromausfällen in ihrem Haushalt.

Etliche Wolkenblitze

Ansonsten blieb es weitgehend bei vielen Wolkenblitzen. Die Weinheimer Feuerwehr hielt das Unwetter indes nicht auf Trab. Wie Kommandant Ralf Mittelbach auf Anfrage erklärt, hat es zwei Einsätze gegeben. In Oberflockenbach ist ein Gulli übergelaufen. In der Straße Am Drachenstein ist ein größerer Ast abgebrochen und auf die Fahrbahn gefallen. Er musste von der Feuerwehr entfernt werden.

Foto: Screenshot: kachelmannwetter.com Laut der Blitzortung des Portals Kachelmannwetter gab es um 22.04 Uhr einen Einschlag der im Birkenweg in der Weststadt.

In den Überwaldkommunen Wald-Michelbach und Grasellenbach waren die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren wegen des Gewitters deutlich stärker gefordert. Im Grasellenbacher Ortsteil Scharbach sorgte ein Blitzeinschlag am Schorschebuckel gegen 10 Uhr dafür, dass die Elektronik in zwei Häusern durchbrannte. Die Feuerwehren aus Scharbach und Wahlen waren mit 17 Mann im Einsatz und wurden aufgrund der unklaren Brandlage alarmiert, berichtet der Grasellenbacher Gemeindebrandinspektor Timo Lammer. Vor Ort ergab sich aber keine akute Gefahr: Es wurde niemand verletzt, lediglich ein Sachschaden durch die „durchgeschmorten Geräte“ sei entstanden.

Baum stürzt auf Straße