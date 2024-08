Urteil nach Flaschen-Attacke vor Weinheimer Netto

Welchem Zeugen schenkt der Richter Glauben? Diese Frage sollte einen großen Einfluss auf die Strafe haben, die am Ende des Prozesses gegen den 23-jährigen Sardar S. verhängt wurde. Am letzten Verfahrenstag am Weinheimer Amtsgericht war weniger im Fokus, ob der geständige Iraker zwei Männer mit einer abgebrochenen Glasflasche vor dem Netto in der Bergstraße attackierte und verletzte. Viel mehr ging es darum, wieso es zu dieser blutigen Tat kam. Hier warf die Aussage eines 18-jährigen Discountermitarbeiters ein ganz neues Licht auf die Geschehnisse im November 2023. „Die Wahrheit liegt wohl irgendwo in der Mitte“, war sich Staatsanwältin Marquardt in ihrem Plädoyer sicher.