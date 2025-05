VELOWINO: Start und Ziel am 29. Juni in Weinheim

Weinheim. Wenn die Weinheimer die Freunde historischer Fahrräder am 29. Juni in der Zweiburgenstadt begrüßen, dann machen sie es zu den Heimattagen mit besonderer Freude. Die Velowino , die im Schlosshof startet und dort auch endet, ist eine Hommage an die goldenen Zeiten des Radsports. Teilnehmer fahren auf Fahrrädern, die vor 1988 gebaut wurden, und kleiden sich entsprechend der damaligen Mode. Dabei steht nicht der sportliche Wettkampf im Vordergrund, sondern der gemeinsame Fahrgenuss und das Erleben historischer Radkultur. Es gibt unterschiedliche Streckenlängen. Die Tour führt durch die historische Altstadt Weinheims und weiter in die ehemalige Römerstadt Ladenburg am Neckar. Entlang der Strecke gibt es zahlreiche Sehenswürdigkeiten und Einkehrmöglichkeiten. Am Ende wird wieder eine beträchtliche Spendensumme zusammenkommen, die einem guten Zweck zugutekommen wird.