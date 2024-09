Viele Besucher bei LebensArt am Weinheimer Waidsee

Der große Parkplatz mit seinen über 1000 Stellplätzen war am Freitag komplett belegt, sagt die freundliche Einweiserin. Auch am Samstag ist die „LebensArt“ am Weinheimer Waidsee ein beliebtes Ausflugsziel für Besucher aus der Region. „Und heute strömen die Gäste schon wieder bei strahlend blauem Himmel zu uns an den Waidsee“, sagt am Sonntagmorgen kurz nach Messebeginn Sabine Hill vom Veranstalter, lässt jedoch die Frage nach genauen Besucherzahlen unbeantwortet. „Es kommt nicht nur auf die Menge der Besucher an, sondern auf ihr Interesse, und ich kann sagen, dass man in Weinheim in Kauflaune ist“, zieht Hill ein zufriedenes Resümee.