Vodafone-Kunden haben wieder Internet 

Gute Neuigkeiten für Vodafone-Kunden: Nachdem unsere Redaktion mehrere Hinweise erreicht hatten, dass es seit einigen Tagen zu Störungen beim Festnetz-Internet kommt, kann nun wieder gesurft werden. Wie Vodafone-Sprecher Volker Petendorf auf Anfrage erklärt, waren bis gestern Mittag 49 Anschlüsse in Weinheim betroffen. Die Störung sei indessen wieder behoben. Der Hintergrund: Laut Petendorf kam es am 11. November zu einem kurzzeitigen Ausfall einer örtlichen Betriebsstelle in Weinheim.