Vertreterversammlung

Volksbank Kurpfalz: positive Bilanz, aber steigende Risiken

Der Prüfungsbericht zur Bilanz der Volksbank Kurpfalz ließ am Dienstagabend bei der Vertreterversammlung in Weinheim aufhorchen. Die Prüfer attestierten der Genossenschaftsbank nur eine "zufriedenstellende Entwicklung". Der Vorstand erklärte, was das bedeutet.