Initiative Zweite Weinmesse in Lützelsachsen ein großer Erfolg Zwölf Winzer, viele Besucher und beste Stimmung: Die Weinmesse in Lützelsachsen kommt gut an. von Margit Raven 10.11.2026 Merken Teilen Artikel teilen Facebook WhatsApp E-Mail Feedback Foto: Philipp Reimer Genuss und Geselligkeit im Lützeltreff: Bei der zweiten Weinmesse in Lützelsachsen präsentierten zwölf Winzer ihre edlen Tropfen und luden zum Probieren, Fachsimpeln und Verweilen ein. Weiterlesen mit Sie sind bereits Digital-Abonnent? Hier anmelden Monatsabo 0,99 € für 2 Monate Probe 9,99 € ab dem 3. Monat Monatlich kündbar Zugriff auf alle WNOZ-Plus Inhalte Monatsabo bestellen Jahresabo -25% 89,88 € im Jahr Statt 119,88 € nur 89,88 € Monatlich kündbar nach einem Jahr Zugriff auf alle WNOZ-Plus Inhalte Jahresabo bestellen Sicher und komfortabel bezahlen: