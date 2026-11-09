Initiative

Zweite Weinmesse in Lützelsachsen ein großer Erfolg

Zwölf Winzer, viele Besucher und beste Stimmung: Die Weinmesse in Lützelsachsen kommt gut an.

Genuss und Geselligkeit im Lützeltreff: Bei der zweiten Weinmesse in Lützelsachsen präsentierten zwölf Winzer ihre edlen Tropfen und luden zum Probieren, Fachsimpeln und Verweilen ein. Foto: Philipp Reimer
Genuss und Geselligkeit im Lützeltreff: Bei der zweiten Weinmesse in Lützelsachsen präsentierten zwölf Winzer ihre edlen Tropfen und luden zum Probieren, Fachsimpeln und Verweilen ein.
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