Warum der Weinheimer Weinsalon so schön war

Nach der begeistert aufgenommenen Premiere des Weinheimer Weinsalons im vergangenen Jahr und dem Wunsch zahlreicher Besucher nach Fortsetzung verwandelte sich die Stadthalle am Wochenende zum zweiten Mal in ein Paradies für Weinfreunde. Den Veranstaltern Astrid Oberniedermayr und Christian Schwitzke vom Institut für Veranstaltungsmarketing in Weinheim war es erneut gelungen, namhafte Winzer zu gewinnen. Und wer die Messe, unter der Schirmherrschaft der Weinheimer Vereinigung „In Vino Veritas“, im vergangenen Jahr besucht hatte, erlebte sie jetzt mit 55 Winzern aus der Pfalz, Rheinhessen, Baden und von der Bergstraße, darunter auch Winzer, die dem VDP (Verband Deutscher Prädikats- und Qualitätsweingüter) angehören, noch breitgefächerter.