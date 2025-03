Von Memphis nach Weinheim: Musikerin CeyCey über Musik, Inspiration und Identität

Weinheim. Dunkelbrauner Eyeliner, roter Lippenstift und durchsichtiger Gloss – in wenigen Schritten zaubert CeyCey ihre „LipCombo“. Dieses Detail fällt sofort ins Auge, denn ihre Lippen spielen nicht nur optisch, sondern auch künstlerisch eine Rolle. Auf dem Musikvideo zu ihrer Single „Listen“ rückt die Kamera ganz nah an ihren Mund, auf dem in glitzernden Zahnsteinen der Titel des Tracks prangt.