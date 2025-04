Maiva, Daniele Puccia und CeyCey live beim Open-Air-Konzert in Weinheim

Weinheim. Die jungen Musiker stehen in einem engen Kreis, umarmen sich fest und schließen die Augen. Dann – langsam und konzentriert – wippen sie dreimal auf Zehenspitzen hoch und runter. „Danach weiß ich: Jetzt geht es auf die Bühne“, beschreibt Maiva das Ritual, das sie vor jedem Auftritt zelebriert. So oder so ähnlich wird sie wohl auch im Backstagebereich am 15. Mai ihrem gemeinsamen Auftritt mit CeyCey und Daniele Puccia entgegenfiebern. Anlässlich der Heimattage treten die drei Künstler von 19 bis 21 Uhr auf der großen Schlossparkwiese in Weinheim auf.