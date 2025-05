Weinheim. Die roten Haare fliegen wild hinter Maiva her, als sie energiegeladen auf die Bühne stürmt. Mit einem breitem Grinsen beginnt sie ihren ersten Song. Mit „I Stand For Drama“ fällt der Startschuss für die erste Pop Night Weinheim am Donnerstagabend im Rahmen der Heimattage Baden-Württemberg im Schlosspark.