Weinheim. Nach einem fulminanten Start beim Neujahrsempfang gehen die Heimattage mit dem Baden-Württemberg-Tag am 17. und 18. Mai in die heiße Phase. Unter dem Motto „Heimat ist ein Gefühl“ rüstet sich die Stadt für ein Wochenende mit Strahlkraft ins ganze Ländle. Alles, was man wissen muss.