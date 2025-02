Mannheimer Sänger Laith Al-Deen tritt bei den Weinheimer Heimattagen auf

Weinheim. „Bilder von Dir“, „Keine wie Du“ – der Mannheimer Soulsänger, Singer und Songwriter Laith Al-Deen wurde mit diesen Liedern einst bekannt und gilt bis heute als Künstler, der auf besondere Art emotionale Geschichten durch Musik erzählen kann. Zur Eröffnung der Weinheimer Heimattage am 17. Mai tritt der Mannheimer auf die SWR-Bühne im Schlosspark auf. Tagsüber ist an diesen beiden Tagen große Gewerbe- und Leistungsschau in der Stadt, am Sonntagmittag – ebenfalls ohne Eintritt – ein großes Familienprogramm im Schlosspark.