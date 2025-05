Kochshow „SWR1 Pfännle“ im Weinheimer Schlosspark

Weinheim. Heimat geht durch den Magen. So lautet eine der Überschriften für die Veranstaltungen der Heimattage Baden-Württemberg, die dieses Jahr in Weinheim stattfinden. Dazu passt, dass sich der Sender SWR1 auf seiner Tour mit der bekannten Kochshow „SWR1 Pfännle“ die Weinheimer SWR-Schlosspark-Bühne und den Baden-Württemberg-Tag der Heimattage ausgesucht hat. Am Samstag, 17. Mai, wenn in der Stadt die Landesgewerbeschau alle Facetten des modernen Baden-Württembergs präsentiert, wird der Nachmittag auf der SWR-Schlosspark-Bühne dem guten regionalen Essen und Trinken (und Kochen) huldigen.