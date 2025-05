Weinheim bereitet sich auf den großen Auftritt vor

Weinheim. Spitzenköche verstehen sich mit Bunsenbrennern ganz gut; sie haben den Umgang gelernt. Wie Tristan Brandt, einst der jüngste Zwei-Sterne-Koch Deutschlands, der bald das Schlossparkrestaurant in Weinheim eröffnet. Die Köche verwenden die offene Flamme gerne zum Flambieren oder Karamellisieren eines Desserts. Am Dienstag richtete Tristan Brandt die Flamme auf Unkraut und Gras, das über die Schließzeit des Restaurants durch die Ritzen der Steinplatten auf der Terrasse gewuchert war. Da legte er mit dem Bunsenbrenner selbst Hand an. Und er war nicht allein. In der ganzen Stadt herrscht schon rege Betriebsamkeit – der Baden-Württemberg-Tag am 17. und 18. Mai, das erste Event der Heimattage des Landes, steht bevor.