Tischt Starkoch bald im Weinheimer Schlossparkrestaurant auf?

Noch ist nichts in trockenen Tüchern. Doch die Nachricht lässt aufhorchen: Spitzenkoch Tristan Brandt hat sich um die Pacht des Weinheimer Schlossparkrestaurants beworben. Auf Nachfrage unserer Redaktion erklärte die Stadtverwaltung, die das Prestigeobjekt vermietet: „Wir können bestätigen, dass eine Bewerbung von Tristan Brandt für das Schlossparkrestaurant vorliegt und erste weiterführende Gespräche stattgefunden haben, in denen beide Seiten ihren Willen bekräftigt haben, auf eine Verpachtung an Tristan Brandt hinzuarbeiten.“